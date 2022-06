Após terem sido proibidas de usarem 'Patroas', Maiara e Maraisa mudam nome do álbum com Marília Mendonça

Maraisa revela novo nome do projeto com Maiara e Marília Mendonça após briga na justiça

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 14h55

É impossível ouvir a palavra ‘patroas’ e não pensar automaticamente em Marília Mendonça (1995–2021), Maiara (34) e Maraisa (34).

Porém, mesmo assim, a dupla sertaneja perdeu os direitos autorais da marca após uma batalha judicial com outra cantora.

Daisy Soares processou as artistas e, por uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, elas foram proibidas de usar o nome em seu trabalho com a eterna Rainha da Sofrência.

Então, nesta sexta-feira, 17, chegou a hora de ser divulgado o novo nome do projeto das três! Maraisa revelou a informação em seu Twitter.

“A história já está feita”, escreveu a morena ao publicar um print mostrando a marca atualizada, que ficou 'Festa das Patroas'.

Os fãs se emocionaram. “Essa história linda ninguém quer apagar”, “vocês são para sempre”, “nada muda essa história”, “nunca esqueceremos” e “estamos de mãos dadas com vocês”, disseram alguns.

Confira o post em que Maraisa mostra o novo título de projeto com Maiara e Marília Mendonça: