Após ter seu nome gritado pelo público, Megan Fox aparece no palco do Lollapalooza e beija seu noivo

No show de Machine Gun Kelly no Lollapalooza, Megan Fox foi chamada pelo público e subiu ao palco para beijar o noivo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 21h50

Nesta quinta-feira, 24, acontece no Autódromo de Interlagos em São Paulo, um esquenta para o festival Lollapalooza, que começa oficialmente neste dia 25.

Uma das apresentações foi a do músico Machine Gun Kelly (31), o noivo da atriz Megan Fox(35). Em um determinado momento do show, os fãs do artista começaram a gritar o nome de Megan. Foi então que a celebridade subiu ao palco e levou o público a loucura beijando seu amado.

O casal já estava em solo brasileiro antes do show, já que nesta quarta-feira, 23, foram flagrados ao saírem de um restaurante.

Machine Gun Kelly se apresentará no primeiro dia do festival, 27, em um line up que também leva o nome da cantora Doja Cat (26).

Confira aqui o momento do beijo de Machine Gun Kelly e Megan Fox!