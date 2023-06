Após ter seu nome envolvido em polêmicas, Jennifer Lawrence fala sobre Liam Hemsworth e Miley Cyrus

Jennifer Lawrence finalmente esclareceu as polêmicas após o lançamento da música "Flowers"

Quando Miley Cyrus lançou seu novo hit "Flowers", o sucesso foi imediato e logo após as polemicas começaram a surgir, os fãs e mídia passaram a especular que a canção foi inspirada pelo ex-marido da cantora, Liam Hemsworth. Os dois tiveram um relacionamento bastante conturbado e até mesmo Jennifer Lawrence, ex-colega de elenco de Liam na franquia "Jogos Vorazes", foi arrastada para a polêmica.

Agora em uma nova entrevista , no "Watch What Happens Live" nessa semana, a atriz quebrou o silêncio e falou sobre o ex-casal. O apresentador Andy Cohen não perdeu tempo perguntando a ela sobre as especulações de que Miley Cyrus estava fazendo referência a ela com um vestido dourado no clipe de "Flowers" - a peça em questão era vagamente semelhante ao vestido dourado que a atriz usou na estréia de "Jogos Vorazes" ao lado de Liam Hemsworth, e levou a uma nova rodada de especulações de que Liam havia traído Miley com Jennifer.

A estrela, então, prontamente respondeu: "Não é verdade . Eu adoraria. Não é verdade. Boato total." Ela então acrescentou: "Quero dizer, todos nós sabemos que eu e Liam, tipo, nos beijamos uma vez. Foi anos depois que eles terminaram. Então, presumo que foi uma coincidência."

A atriz e Liam Hemsworth estrelam juntos o filme, e foi apontado que um possível affair aconteceu entre os dois durante as gravações, enquanto o ator ainda estava namorando Miley.

Durante uma entrevista ao programa Watch what happens, de Andy Cohen, a atriz admitiu que já ficou com o ator fora de cena: “Liam e eu crescemos juntos. Liam é lindo. O que você acha? Sim, nós já nos beijamos”, disse a atriz na época. Essa declaração foi o suficiente para os internautas apontarem a traição de Liam Hemsworth.

Jennifer Lawrence se desespera em desafio culinário com pimenta e até chora

Jennifer Lawrence sofreu um pouquinho durante a gravação de um famoso talk-show! Participando do Hot Ones, a ganhadora do Oscar chegou a chorar e até ficou com seu nariz escorrendo durante o desafio culinário.

No começo, Jennifer afirmou que até achava que as pimentas eram falsas e que as pessoas exageravam, mas ao longo do programa, percebeu que na verdade era tudo real, precisando de ajuda para conseguir aguentar a ardência de algumas pimentas. “Ai, meu Deus, estou em pânico! Estou realmente em pânico. Ai, meu Deus!”, disparou a atriz, desesperada.