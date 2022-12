Após ser expulso da 'Farofa', Tirullipa toma atitude relacionada a Gkay

Comediante Tirullipa se desculpou pela "brincadeira", mas descontou expulsão em Gkay

Parece que Tirullipanão gostou da atitude de GKay de expulsá-lo da 'Farofa' e apesar de se desculpar por puxar os biquínis das convidadas, não levou bem a consequência.

O ato do comediante de puxar a alça e abrir o traje de banho de várias mulheres, que faziam brincadeira na banheira, não pegou bem, sendo considerado assédio por todos que estavam no local. Após os momentos terem sido até gravados e publicados, a equipe de GKay pediu que ele se retirasse da festa.

Ele, então, se desculpou, mas acabou deixando de seguir a anfitriã no Instagram, de quem era não somente convidado como amigo. Antes disso, postou uma indireta em seu perfil que não sabemos para quem foi. “Muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam”, publicou.

Até o momento da finalização desta matéria, Gessica Kayane ainda não havia parado de seguir Tirullipa.

Pedido de desculpas de Tirullipa

Após se despedir da Farofa em Fortaleza, Ceará, o comediante se desculpou."Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa. Sou pai de duas filhas, mulheres, não queria também isso para as minhas filhas, então estou pedindo perdão aqui em público a vocês e resolvi me retirar da Farofa, conversei com a com a GKay e falei não quero prejudicar a festa”, disse.