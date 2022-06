Após separação, Wanessa Camargo curte festa junina com os filhos

Solteira há um mês, cantora Wanessa Camargo surge em festa junina com os filhos, João Francisco e José Marcus, da relação com Marcus Buaiz

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 11h44

A cantora Wanessa Camargo (39) aproveitou o sábado, 04, na companhia da família!

A artista, que está solteira há um mês após a separação de Marcus Buaiz, surgiu com os filhos João Francisco e José Marcus, de 10 e 7 anos, em festa junina.

Em foto publicada na web, Wanessa e os herdeiros posaram sorridentes e caracterizados com blusas xadrez e calças jeans. Os meninos completaram o look com chapéu de palha.

"Dia de festa junina por aqui", escreveu a filha de Zezé Di Camargo nos Stories de seu Instagram.

Vale lembrar que Wanessa e o empresário estavam juntos há 17 anos. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, no respeito mútuo e na felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", dizia nota divulgada pelos dois, na ocasião.

Wanessa Camargo exibe novo visual na web

Recentemente, Wanessa Camargo surgiu com novo visual na web! Após o fim do casamento, a artista decidiu mudar os cabelos e adotou fios loiríssimos. "Nossa que maravilhosa", "Você ficou ainda mais linda", elogiaram os seguidores.

Confira Wanessa Camargo com os filhos em festa junina: