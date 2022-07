Após seis anos de namoro, Kirsten Dunst e o ator Jesse Plemons se casam

A atriz Kirsten Dunst conheceu o atual marido Jesse Plemons na gravação da minissérie Fargo

Na última sexta-feira, 8, a revista americana People confirmou que a atriz Kirsten Dunst e o ator Jesse Plemons se casaram após seis anos de namoro.

O casal, que se conheceu nas gravações da minissérie Fargo, teria se casado em um resort na Jamaica de acordo com o site americano Page Six.

A assessoria da atriz indicada ao Oscar deste ano confirmou para a revista americana a união do casal, mas disse que “nenhum outro detalhe será fornecido”.

Kirsten e Jesse já tem dois filhos do seu relacionamento, Ennis Howard de 4 anos e o recém-nascido James Robert que tem apenas 14 meses.

Expectativa da noiva

No início deste ano, a atriz que ficou imortalizada como a personagem Mary Jane na primeira franquia de filmes do super herói Homem Aranha revelou a ansiedade para se casar com o atual marido.

“Nós temos que nos casar a esse ponto. É ridículo. Nós ainda não planejamos um casamento”, desabafou a artista para o jornal Los Angeles Times em fevereiro deste ano.

Os rumores de que o casal estaria noivo começaram ainda em 2017, quando Kirsten apareceu com um anel de noivado no red carpet da premiação Globo de Ouro.