Após sair da Globo, Isabela Scalabrini revela novidade: 'Eu chorei'

Ex-repórter da Globo, Isabela Scalabrini comove ao anunciar novidade em sua vida: 'Próximo passo dessa jornada'

A repórter Isabela Scalabrini está com uma grande novidade em sua vida: ela será avó! Poucos meses após deixar a TV Globo, ela revelou que a família vai aumentar ao descobrir que a nora está grávida.

Nas redes sociais, ela fez uma linda homenagem para o seu filho Pedro e a nora Tati para celebrar a novidade de que eles vão ter um filho. Na legenda, ela refletiu sobre nova fase na vida familiar e ainda citou a decisão de se aposentar da TV após 44 anos de trabalho na Globo.

"Estou aqui vivendo um momento tão intenso que é até difícil descrever. Ao ver aquele ser bem pequenininho, perfeito, com o coração pulsando dentro na barriga da minha nora, eu chorei. Ao descobrir que era um menino, com os pedacinhos de papel azul voando de um balão estourado, chorei mais ainda. Meu filho vai ser pai!! “A vida é sempre súbita. [...] Cada minuto contém sua eternidade. Cada olhar é uma inauguração.” Roubei as palavras da genial Martha Medeiros. É isso! Esse momento é único!", disse ela.

E completou: "Pode parecer estranho. Mas não me lembro de ter tido tempo pra sonhar. Nunca sonhei ser jornalista. Nem ter muitos filhos. Quase fui bancária, depois que passei no concurso. A vontade de ser mãe veio seis anos depois do casamento. O mais incrível é que meu único trabalho, como repórter de TV, foi o melhor que eu poderia ter. E minha grande família lota a casa e me enche de alegria. Três filhos, noras, genro e o marido de uma vida toda me tornaram a mulher mais feliz do mundo! Decidi parar de trabalhar quando contei 44 anos de carteira assinada. E o próximo passo dessa jornada é ter um neto. Sonhos que eu nunca sonhei? Eu vivi! E acho até que era exatamente isso que estava guardado no coração da menina que só queria ir vivendo. O que sinto é pura felicidade! Dona de uma história cheia de notícias e muito amor!".

Isabela Scalabrini escreve recado de despedida da Globo

No Instagram, Isabela Scalabrini deixou um recado especial nas redes sociais ao se despedir da Globo. "Essa é, com certeza, a decisão mais difícil da minha vida. Deixar um trabalho que amo! Deixar a Globo. Uma história intensa que começou há 44 anos. Mais da metade da minha vida na mesma empresa. Foi bom demais! Me arrepio ao pensar em tudo que produzi neste ofício tão fascinante. Vibrei com todas as reportagens. Pra mim, foi uma lição de vida. Um privilégio conhecer tanta gente, tantos lugares e ter tanta informação. Nenhum dia foi igual ao outro. E não faltou emoção. E, mesmo quando a notícia não era boa, a mensagem era de esperança. Mas, depois de tanto tempo, surgiram outras prioridades. Quando a gente menos espera, é preciso fazer escolhas. Testar a nossa coragem. Desacelerar. É uma mistura de sentimentos. E sinto que preciso cuidar um pouco mais de mim, gastar meu tempo sem olhar as horas. Não vai ser fácil pra quem correu a vida inteira contra o relógio, atrás da notícia", disse ela.

"Quero minha grande família bem mais pertinho de mim. Dona Nancy, que completou 96 anos, vai ser a mãe mais abraçada do mundo. E o meu marido, que está comigo desde o início disso tudo, também vai ficar feliz. Ele é o namorado que conheci na empresa, há 44 anos. São muitas histórias! Minha paixão pela reportagem é a mesma da iniciante que entrou na TV Globo no último ano de faculdade, em 1979. Me lembro da alegria de ter conseguido o estágio. Um caminho que começou na emissora, no prédio do Rio, no departamento de Esportes, e termina aqui na regional, em Belo Horizonte. Que privilégio ter nas mãos o microfone da empresa que me acolheu por quatro décadas. Conheci muitos países, fiz coberturas de Copas e Olimpíadas, muitos carnavais no Sambódromo e até a narração do desfile, em 1998, com Mangueira e Beija-Flor empatadas e campeãs. Sentei nas bancadas do Esporte Espetacular, Globo Esporte, Jornal Hoje, Bom Dia Rio. Me mudei para Belo Horizonte, em 1997 - por uma feliz coincidência, terra da minha mãe e do pai, onde tenho muitos parentes. Segui como apresentadora do MG2 por duas décadas. Fiz muitos debates eleitorais em Minas", contou ela.

"Colegas queridos da Globo no Rio: obrigada! Foi aí que tudo começou! Da Globo em Minas, vou sentir muito a falta da convivência com todo mundo na redação. Por 25 anos, vocês foram a minha família na minha segunda casa. Muitos poderiam ser meus filhos e me deram conselhos incríveis! Que equipe competente! Que orgulho! Ao diretor de jornalismo aqui em Minas, Marcelo Moreira, ao chefe de redação, Virgílio Gruppi, e a todos os outros chefes, editores de vídeo e de texto, produtores, repórteres, cinegrafistas da rua e do estúdio, técnicos da Engenharia e da Informática, diretores de TV, upjoteiros, galera do áudio, do departamento de Artes, do portal G1, do Esporte, dos Recursos Humanos, dos Serviços Gerais, da Programação, do Almoxarifado, do Comercial, da Técnica, da cantina, motoqueiros, motoristas….. o meu muito obrigada pela paciência com a veterana tão entusiasmada. Uma carioca em terras mineiras, muito, muito bem recebida. Vou sentir saudades demais. Um agradecimento especial a Evandro Carlos de Andrade, Carlos Schroder e Renê Astigarraga, que me deram desafios incríveis. Ao Ricardo Villela, obrigada por confiar em mim. E meu eterno carinho ao Ali Kamel. Nosso diretor-geral que sempre me incentivou e me escreveu palavras tão lindas! Muito obrigada!", finalizou ela.