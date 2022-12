Após sair da Globo, Christiane Pelajo reata relacionamento de 8 anos

Jornalista Christiane Pelajo estava separada há três anos do empresário Fernando Sita

A ex-jornalista da Globo, Christiane Pelajo, reatou o relacionamento de oito anos com o ex-namorado, Fernando Sita. O casal está em Trancoso, na Bahia.

Pelajo trabalhou por 16 anos na emissora Globo e deixou o cargo para se dedicar mais a vida. Três anos após o rompimento, ela e o amado voltaram e estão comemorando o amor através de vídeos e fotos no Instagram dele.

“Juntos! Foram três anos que só papai do céu pode explicar o porquê. O amor vence”, escreveu o empresário na foto em frente a uma igreja baiana, segundo o portal Glamurama.

Ela respondeu "te amo" e repostou um story dele que filmava a praia com a música Fullgás de Marina Lima."Meu mundo você é quem faz. Música, letra e dança. Tudo em você é full gás. Tudo você é quem lança", diz a música escolhida por ele.

Christiane Pelajo vem mostrando a rotina nas redes

A jornalista passou a ser mais ativa nas redes sociais e chegou a dizer que queria dividir a vida com os seguidores. "Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão super acostumados nesses últimos 26 anos a me ver dando bom dia, boa tarde e boa noite no ar. Vocês conhecem a Christiane Pelajo apresentadora. Então eu vim aqui agora para mostrar para vocês como é a minha vida, da Chris Pelajo. Quero contar para vocês o que eu faço, o que faço para a minha saúde mental, o que eu faço para o meu corpo, que está tudo interligado, lógico, né?", afirmou.