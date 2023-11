Após rumores de término, Bruna Biancardi surge plena em novas fotos

Após a intensificação dos rumores de término com Neymar Jr, a influenciadora Bruna Biancardi surge com novos cliques em suas redes sociais; confira!

Mais cedo nesta quarta-feira, 1, os rumores do término do relacionamento entre o jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi foram intensificados. Segundo o colunista Thiago Sodré, do Correio Brasiliense, o romance teria chegado ao fim após uma série de polêmicas por parte do craque do Al-Hilal.

Com a divulgação das especulações, a mãe da recém-nascida Mavie decidiu ignorar os rumores e surgiu plena em suas redes sociais. Toda produzida, Bruna apareceu com uma make maravilhosa, além de um corset preto e branco, completando com um sorrisão no rosto. Na legenda, ela se limitou a um emoji de coração.

Nos comentários, seus seguidores lhe encheram de elogios. "Lindaaa", disse a modelo Bárbara Evans."Musa", disparou fã. "Que cabelão lindo", disse outro. "Que gata", escreveu mais um. "Perfeita", enalteceu admirador. "Maravilhosa", comentou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

A suposta separação de Neymar e Bruna Biancardi

Após uma série de polêmicas sobre traições do atacante da Seleção Brasileira, Neymar Jr e Bruna Biancardi estariam secretamente separados. Segundo o colunista Thiago Sodré, do 'Correio Brasiliense', os dois fizeram um acordo para criar em paz sua filha recém-nascida, Mavie. Ele também afirma que é questão de tempo que os dois anunciem publicamente que não são mais um casal.

Em uma conversa decisiva, os dois decidiram que vão manter uma relação próxima só para o bem-estar da filha. Em resguardo após o parto, a influenciadora está se dedicando integralmente aos cuidados com a pequena. O atacante também está afastado do trabalho, cuidando de uma lesão no joelho.

Vale lembrar que, na última semana, Neymar fez um desabafo nas redes sociais sobre a onda de comentários negativos que está recebendo após as polêmicas. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, dizia a mensagem.

Após a declaração, Bruna Biancardi também fez um post misterioso sobre os rumores. “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, declarou.