Após rumores de briga, Jojo Todynho cita Anitta na 'Central da Copa'

Jojo Todynho foi homenageada no programa da Globo e citou Anitta no discurso

Após o boato de que Anitta e Jojo Todynho teriam brigado em 2021, a funkeira finalmente acabou atualizando o status de relação das duas durante o programa 'Central da Copa', da TV Globo

No programa, Alex Escobar deu discos diamante, platina e ouro correspondentes às músicas "Acordei gostosa", "Vou com tudo" e "Que tiro foi esse".

Na hora de fazer o discurso, ela citou a amizade com a diva internacional. “Vou fazer igual a minha eterna amiga Anitta: quero agradecer a mim mesma pelo meu esforço de querer subir a cada dia. Tenho muito carinho por ela, e por todas as pessoas que passaram e permaneceram na minha vida”, declarou, afastando os rumores de desentendimento entre as duas.

Juliette comenta como ficou sabendo da doença de Anitta

Falando em amizade e em Anitta, a ex-BBB Juliette contou como ficou sabendo que a cantora foi diagnostica com o vírus de Epstein-Barr.

“Quando Anitta descobriu e me contou, a gente passou uns dias meditando, na natureza, quando ela veio pra cá (pro Rio). Quando ela pensou em se internar, a gente se falou toda hora. Mas ela está super bem, se cuidando, super leve. Está muito mais feliz”, disse ela ao jornal Extra. “Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Acredito muito nisso. E esse propósito, com certeza, foi pra melhor”, completou.