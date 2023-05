Após rumores, Ana Hickmann se pronuncia sobre saída da Record

Ana Hickmann abriu o jogo em vídeo na companhia do filho, Alexandre, de 9 anos

Ana Hickmann (42) abriu o jogo sobre rumores de que estaria de saída da Record TV após 19 anos na emissora. Em vídeo gravado na companhia do filho, Alexandre, de 9 anos, do casamento com Alexandre Correa, a apresentadora ironizou os boatos de que teria 'pedido as contas' da emissora.

"Chegando aqui pra dar boa noite pro Alezinho, a gente abre o telefone e descobre o quê? Que o povo tá fazendo o quê?", iniciou a loira nos stories do Instagram ao ser completada pelo herdeiro. "Fofoca", respondeu o pequeno.

"Antes de dar boa noite, conta pra todo mundo qual é a fofoca da vez", completou Ana ao pedir ajuda do filho para se pronunciar. "Que você ia sair da Record, mas você não vai", rebateu sobre os boatos envolvendo a mãe.

"O que você tinha perguntado pra mim, se eu ia fazer o quê?", acrescentou Hickmann. "Pedir as contas", afirmou Alexandre. "E aí, você acha que eu vou pedir as contas da Record?", reforçou a mãe. "Não", respondeu o garoto seguido de um bocejo.

"Esse bocejo do Alezinho representa minha preguiça com essa fake news. Não, eu não vou pedir as contas. O que eu vou é completar 19 anos de história nessa emissora incrível", concluiu.

Ana Hickmann impressiona ao exibir seu primeiro ensaio com 17 anos

Ana aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 18, para recordar um momento importante de sua carreira: seu primeiro ensaio fotográfico profissional!

Em publicação em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou cliques quando tinha apenas 17 anos e colecionou elogios de seus seguidores pela beleza de sempre. Nas imagens, a famosa aparece

"Bom dia!!! Hoje eu acordei nostálgica, lembrando de como tudo começou. Essa guria da foto não fazia ideia do que a esperava pela frente. Esse foi o meu primeiro ensaio, em Paris, em 1998. Eu tinha só 17 anos, era uma menina!!! Mas comecei em grande estilo, na cidade luz. Inesquecível!!!!", disse Hickmann ao legendar a postagem.