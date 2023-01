Após revelar doença, Preta Gil recebe apoio da amiga Carolina Dieckmann e famosos

Aos 48 anos, cantora Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino e ganha mensagens de Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo e famosos

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais na terça-feira, 10, para revelar para os seguidores que recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino.

Após a notícia, a artista ganhou o apoio de familiares e amigos, entre eles, da amiga de longa data Carolina Dieckmann (44). A atriz, que estará na novela Vai na Fé, como a personagem Lumiar, deixou uma linda declaração na web ao postar um registro das duas juntas.

"Você que está aqui provavelmente já sabe: Preta é um sol na minha vida, um amor de irmã, que escolhemos ser uma pra outra. E isso que não é de sangue é mais do que qualquer palavra dita, é a coisa mais bonita de ter e sentir", iniciou a loira.

Em seguida, Carolina citou a festa de lançamento da próxima novela das sete da Globo. "Hoje teve o evento de lançamento da minha novela; Eu fui, mas diante da notícia que todos nós tivemos há pouco, não conseguiria vir aqui falar de nenhum outro assunto; porque não há nada nesse mundo

que habite meu coração mais fundo do que o cuidado com as pessoas que moram lá dentro. Agora e aqui, tudo em mim respira o nome dela; Amanhã será um novo dia; glória a Deus, Preta Maria."

Ivete Sangalo (50) também mandou uma mensagem positiva para a filha de Gilberto Gil (80): "Minha irmã, minha Pretinha linda. Você sabe bem como uma guerreira, forte e potente como você já sabe como tudo isso vai ser. Deus contigo em cada passo que você dá. Estou aqui sempre por você a qualquer hora e momento. Te amo infinito, meu amor."

Preta Gil também revelou que na próxima semana começará a fazer o tratamento. "Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira, 16, e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela.

Confira as mensagens de carinho para Preta Gil:

Fran, filho de Preta Gil, fala sobre diagnóstico de câncer da mãe

O filho de Preta Gil, Francisco (27) usou as redes sociais para falar sobre a mãe, após a cantora revelar que recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma, um câncer no intestino.

Francisco repostou o comunicado da artista e tranquilizou os fãs. "A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem bem, a gente está bem... na luz sempre", escreveu.

