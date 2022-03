Após revelar crush em Maisa, João Gomes surge com a atriz : ''Um sonho"

Cantor João Gomes exaltou Maisa Silva ao postar cliques de encontro e mostrou declaração feita à atriz há mais de 4 anos

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 13h49

O dono dos hits Meu Pedaço de Pecado, Aquelas Coisas e Se For Amor, João Gomes (19) realizou um sonho de infância recentemente!

Após ter revelado que tinha crush em Maisa Silva (19) quando ela comandava o Bom Dia e Cia, no SBT, o cantor encontrou a atriz e compartilhou os registros do momento, fazendo uma linda declaração.

Em seu feed no Instagram, nesta quinta-feira, 17, João postou uma série de cliques e ainda mostrou uma declaração feita para Maisa no direct da rede social, há mais de 4 anos, quando ainda não era famoso, e autógrafo da artista.

"Eu queria saber com quem eu tava em 2017 quando te mandei aquela mensagem. Acho que quando eu era criança que te via na TV me entusiasmava por ver uma criança brilhando. Queria ser tão legal quanto você quando era criança também. E um dia você falou sua idade na TV e eu fiquei tipo 'mas acho que eu sou mais velho' e aí agora você sabe minha idade e fica 'tu é mais novo que eu, velho' e isso parece coisa de criança mesmo", começou escrevendo na legenda da postagem.

"Parece mesmo um sonho. Um sonho você ter curtido um show meu naquele outro dia. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você. Uma benção poder dizer que as vontades que eu tive qnd era bem pequenininho estão me encontrando. É isso turma. Meio fora de roteiro Mas de coração. “Rosa, João?” Kkk Ass. Joãozinho", disse ainda João Gomes.

Nos comentários, Maisa agradeceu: "Meu Deus, que fofooo! Jao Goma, você é incrivel! Brilha muitoooo e conta comigo pra o que precisar. Ps: descobri que você é Luanete também viu??? Kkkkk Bora que bora juventude talentosa!".

Confira os registros do encontro de Maisa e João Gomes: