Após recusar papel, Rafael Cardoso investe em trabalho no campo: 'Ocupado'

Ator, Rafael Cardoso se dedica ao lado empreendedor e negócios ligados à Fazenda Casulo

O ator Rafael Cardoso (37) está aproveitando o momento para cuidar de sua saúde através de uma alimentação melhor. Após o divórcio de Mariana Bridi (38), ele tem dividido seu tempo entre a vida de ator, empresário e ainda está montando uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro.

"A Fazenda Casulo tem me ocupado muito. Fazemos um trabalho recuperação do solo degradado e toda a parte de assistencialismo, fazendo doação para projetos sociais de comunidades carentes", conta ele sobre os negócios, enquanto estava hospedado no hotel LSH na capital carioca.

"Tenho me dedicado ao máximo para cuidar do meu corpo e de muitos negócios que estão aparecendo no meu dia a dia. Nova fase, novas perspectivas e novos olhares no futuro", completa o ator, que recentemente curtiu o Carnaval no Camarote CARAS 30 anos.

Na época, ele afirmou que a separação da esposa afetou uma estreia na TV Globo, emissora que já trabalhou em diversos títulos como Espelho da Vida, A Vida da Gente, O Outro Lado do Paraíso e Salve-se Quem Puder.

Ele iria fazer parte do elenco da novela das 18h Amor Perfeito, que irá substituir Mar do Sertão. Porém, ele desistiu de participar do folhetim pouco tempo antes da produção ir ao ar. "Pedi para sair por conta de tudo que estava acontecendo. Para você trabalhar em uma novela demanda muito tempo… eu estava mudando de casa, acertando toda a parte judicial de separação, um monte de coisa."

O artista explicou que resolveu a situação junto ao departamento de RH da emissora, para evitar problemas futuros. "Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor", completou.

O artista finalizou o assunto ao dizer que não estava disposto a entregar um trabalho de 80% ou menos para os fãs e telespectadores. "Na minha vida, eu não faço nada pela metade", afirmou o artista, que conta com diversos sucessos em seu currículo.