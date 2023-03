Após receber alta, Rita Lee surge abraçada com o marido no sofá de casa

Em recuperação, Rita Lee é fotografada pelo filho em um momento de carinho ao lado do marido

Na tarde desta terça-feira,14, Rita Lee (75) surgiu em uma nova foto publicada por seu filho, João Lee, nas redes sociais, após passar um período internada em um hospital de São Paulo para realizar alguns exames de rotina.

Na foto compartilhada em seu Instagram, o produtor musical mostra a mãe deitada no sofá de casa, abraçada com o amado, o empresário Roberto de Carvalho, enquanto assistiam juntos à transmissão da premiação do Oscar 2023.

A musa do rock, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fez questão de repostar a publicação em sua conta na rede social com um emoji de coração. Imediatamente ao verem o clique, os seguidores da cantora ficaram encantados com a foto e não pouparam reações.

Vale lembrar que recentemente o marido de Rita Lee mostrou a amada sentada em uma poltrona na sala da casa da família, na capital paulista.

VEJA O STORY DE JOÃO LEE, FILHO DE RITA LEE:

Foto: Reprodução/Instagram

Rita Lee volta para casa após internação

Após uma breve internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Rita Lee voltou para sua casa. Nas redes sociais, Roberto de Carvalho, postou uma foto da cantora e celebrou com a legenda "Home"(Lar ou casa, em inglês).

O músico chegou a tranquilizar os fãs. "Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com os efeitos colaterais dos tratamentos", avisou.