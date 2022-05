Após receber alta do hospital, Virginia Fonseca aproveita o dia com a família: ''Muito amor''

Virginia Fonseca ganhou o carinho da família após receber alta do hospital

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 15h52

Virginia Fonseca (23) agora está curtindo o friozinho na companhia da família.

Após receber alta hospitalar, a influenciadora compartilhou cliques fofíssimos com o marido, Zé Felipe (24), e a filha, Maria Alice (11 meses), em casa em São Paulo.

"Nossa tarde de quinta com mto amor e mt frio", escreveu ela na legenda da publicação.

O cantor também atualizou o feed do Instagram com fotos ao lado das meninas e encantou os seguidores. "Frio", disse ele.

Na noite da última quarta-feira, 18, Virginia pôde deixar o hospital após ser internada com fortes dores de cabeça.

No Stories do Instagram, ela falou sobre a alta e agradeceu o apoio dos fãs. "Gratidão por terem cuidado tão bem de mim [no hospital]", escreveu ela, que contou que vai precisar continuar em São Paulo por alguns dias.

CONFIRA OS CLIQUES DE VIRGINIA FONSECA COM A FAMÍLIA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)