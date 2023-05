Após reatar namoro, João Gomes dança e troca beijos com Ary Mirelle

Após confirmar a volta do namoro em meio à polêmicas, cantor João Gomes surge coladinho com a namorada, Ary Mirelle

Após terem sido vistos juntos, o cantor João Gomes (20) confirmou que reatou seu namoro com a estudante de enfermagem Ary Mirelle (21) na quarta-feira, 10!

Em meio à polêmica com sua mãe, que recebeu muitas críticas após falar mal da ex-nora, chegando a dizer que Ary é imatura e preguiçosa, o artista foi visto recentemente com Ary em mesa de restaurante com outros amigos, aumentando os rumores de reconciliação. No dia 13 de abril, os dois tinham anunciado o fim do relacionamento.

No vídeo publicado nos stories de seu Instagram na madrugada desta quinta-feira, 11, João Gomes surgiu coladinho com a namorada, trocando carinhos e e beijos após a volta e dançando a música Meu Nego.

Confira João Gomes com Ary Mirelle:

João Gomes confirma volta com Ary Mirelle

Na quarta-feira, 10, o cantor de piseiro João Gomes anunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. Pouco mais de um mês após o término do relacionamento, o artista confirmou os boatos de que teriam reatado após falas polêmicas de sua mãe sobre a nora.

“Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde foi Ary.

“É isso... você é meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado”, escreveu a influenciadora digital, ao publicar um vídeo ao lado do cantor, que recentemente desabafou na web após o término: "Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… quem sabe assim eu possa sorrir também... Quem sabe assim eu plante o bem...", declarou.

Ary ainda apareceu nas redes sociais agradecendo o apoio dos internautas. “Amo vocês que torceram tanto por isso. Obrigada por todo carinho. Estou sensível kkkkkk”, comentou.