Após processo, Joe Jonas rebate acusações de Sophie Turner sobre guarda das filhas

Joe Jonas e Sophie Turner estão se divorciando depois de 4 anos e são pais de duas meninas, de 3 e 1 ano

Joe Jonas rebateu a ex-mulher, Sophie Turner, que entrou com um processo pedindo o retorno imediato das duas filhas do casal, de 3 e 1 ano, que segundo ela alega foram "removidas ou retidas indevidamente”.

Em um comunicado, o representante legal do cantor de 34 anos negou que ele tivesse sequestrado as crianças e disse que a atriz de Game of Thrones, está indo contra o que tinha sido acordado entre eles.

Segundo o advogado afirmou ao site Page Six, o processo de Sophie vai contra a “configuração amigável de co-parentalidade” com a qual o ex-casal trabalhava até domingo passado, 17, quando se encontraram para discutir a custódia: “Menos de 24 horas depois, Sophie informou que queria levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. Depois disso, ela exigiu, por meio deste processo, que Joe entregasse os passaportes das crianças para que ela pudesse retirá-los do país imediatamente”, explicou o representante.

“Joe está buscando a paternidade compartilhada com os filhos, para que sejam criados pela mãe e pelo pai e, claro, também concorda com o fato de os filhos serem criados nos EUA e no Reino Unido”, afirmando ainda que as crianças são cidadãs americanas, pois nasceram no país. Ele rebateu também alegações de que Sophie tenha sabido do divórcio pela imprensa, afirmando que ela estava “ciente” de que ele iria pedir a dissolução do casamento após “múltiplas conversas”.

O processo de divórcio no qual Joe deu entrada em Miami restringe tanto o cantor quanto a atriz de se mudarem com as crianças. Sophie alega em seu processo que a “retenção indevida” começou em 20 de setembro. Ela, que é inglesa, diz que os dois tinham concordado, no Natal de 2022, que o Reino Unido seria o lar do casal "para sempre" e começariam a procurar escolas para sua filha mais velha, Willa, no país.

Eles acabaram comprando a casa na Inglaterra para onde se mudaram em abril deste ano, justamente quando Sophie começou a filmar uma série no país. Em agosto Joe começou com o Jonas Brothers a nova turnê da banda, em Nova York. Os dois concordaram então que as meninas viajassem com Joe, porque mesmo com os shows ele teria mais tempo durante o dia para ficar com as filhas do que a atriz.

“As crianças poderiam então pelo menos passar algum tempo durante o dia com um dos pais até que a mãe terminasse os seus compromissos de filmagem”, diz o processo movido pela atriz, argumentando que a viagem das filhas com o pai seria apenas um “arranjo temporário”.

Sophie alegou então que Joe Jonas está retendo os passaportes das crianças para que elas não possam deixar os Estados Unidos. “Ele se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a mandar os filhos para casa na Inglaterra com a mãe”, afirmam os documentos.

Ainda de acordo com o processo movido por Sophie, o advogado de Jonas confirmou no dia 19 de setembro que não devolveram os passaportes, nem consentiria que as filhas fossem para a Inglaterra, onde a atriz pretende abrir um processo semelhante pela guarda das meninas.