Após problema de saúde, Travis Barker aparece andando de bicicleta ao lado da esposa Kourtney Kardashian

A influenciadora Kourtney Kardashian publicou um clique em que aparecia com o marido Travis Barker semanas após ele ser vítima de pancreatite

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 13h05

Nesta quarta-feira, 20, Kourtney Kardashian (43) compartilhou uma série de cliques em seu Instagram curtindo uma viagem com seus filhos e o marido Travis Barker (46).

Ao longo das 10 fotos publicadas pelas estrela de The Kardashians, Kourtney aparecia de biquíni e mostrava seus filhos brincando. Em duas fotos, Travis aparecia andando de bicicleta sem camisa.

Em uma das fotos, Kourtney e Travis andavam juntos de bicleta. A influenciadora aparecia com uma calça de moletom com estampa de zebra e o baterista da banda Blink-182 estava sem camisa e com uma calça preta.

“Sonhos do deserto”, escreveu Kourtney na legenda da postagem. E o marido da Kardashian marcou presença nos comentários e disse: “Sednhora Barker”.

Os fãs de Kortney também amaram os cliques! “Você é tão abençoada”, escreveu uma seguidpra. E outra fã elogiou: “Linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

Susto!

Recentemente, Travis Barker teve de ser levado às pressas para o hospital e deixou seus fãs preocupados ao publicar uma mensagem enigmática.

O baterista descobriu um quadro de pancreatite após realizar um exame de colonoscopia e teve de ser levado para um hospital na Califórnia.

Após o ocorrido, tanto Travis e Kourtney tranquilizaram os seus seguidores, falaram sobre a internação e agradeceram a equipe médica que os atenderam.