Após prisão de Nego Di, esposa se pronuncia: "Completamente derrotada"

Gabriela Sousa, companheira do ex-BBB e influenciador digital de humor, o Nego Di, se manifestou após a prisão do parceiro

Gabriela Sousa, companheira do ex-participante do Big Brother Brasil e influenciador digital de humor, o Nego Di, se manifestou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 15, após a prisão do parceiro. Ele foi detido por suspeita de envolvimento em um golpe que teria causado prejuízo de R$ 5 milhões a clientes.

Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo e escreveu: "Sim, estou completamente derrotada, acabada, destruída. Estamos sem conta nenhuma, sem carro, sem nossos celulares. Ele sem Instagram, mas estava tudo bem. Minha felicidade era estamos juntos, mas agora estou sem ele. Meu único pensamento é no meu marido, nada diferente disso. Obrigada por tudo, amo vocês sempre", relatou a influenciadora.

No vídeo, ela diz: "Eu não tenho cabeça nenhuma para aparecer aqui. Não tenho vontade e nem estou pegando celular para ver rede social. Não vi televisão, mas já vi que saiu tudo no Fantástico. Zero surpresa e zero novidade. Só quero mesmo agradecer todo mundo, todos nossos amigos, toda a galera que consegui falar. Nesse momento, meu único pensamento é no Dílson. Que a Justiça seja feita".

Entenda o caso

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, na última sexta-feira (12), ele e sua companheira foram alvos de outra operação, desta vez sob suspeita de lavagem de dinheiro. Gabriela foi presa por portar uma arma de uso restrito das Forças Armadas, mas foi liberada após pagar uma fiança de R$ 14 mil.

Preso sob suspeita de estelionato, Nego Di usava seu perfil para promover produtos vendidos em suas lojas, com preços significativamente abaixo do mercado. Através de promoções atrativas de itens como ar-condicionados e televisores, o humorista costumava incentivar seus seguidores a realizar compras em sua empresa virtual.

No entanto, muitos dos produtos nunca foram entregues pela empresa do humorista, que não tinha estoque. Segundo a investigação, Nego Di é suspeito de lesar até 370 pessoas com a venda de produtos em sua loja. Inclusive, os registros de movimentação financeira em sua conta indicam um montante superior a 5 milhões de reais. Leia mais!