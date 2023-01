Após previsão de gravidez, Jojo Todynho faz ultrassom e revela o nome da filha

A cantora Jojo Todynho está realizando os preparativos de sua primeira gravidez, e revelou o nome da herdeira nas redes sociais

Vem bebê aí? Jojo Todynho (25) causou nas redes sociais ao dividir uma foto realizando um ultrassom 4D. É que recentemente, a cantora recebeu a previsão de uma sensitiva que ela irá realizar em breve, o sonho da tão esperada gravidez.

Após receber essa notícia, a artista embarcou para os EUA, para realizar os preparativos da chegada do bebê, com direito até a enxoval completo. Através dos stories, em sua conta no Instagram, Jojo mostrou os detalhes: "Aproveitei e comecei a montar o enxoval. Eu sou assim, programada e antecipada. Estou montando tudo com antecedência. Passei na loja e conheci até ultrassom 4D. Se eu tiver uma menina, vai se chamar Pérola Negra. Menino ainda estou decidindo", contou ela.

Além disso, desde o fim de seu casamento com o militar Lucas Souza, Jojo garantiu que irá engravidar com métodos tradicionais, mesmo que ainda não tenha engatado nenhum relacionamento. "O pai eu já tenho", afirmou.

"A Lene Sensitiva disse que eu vou engravidar esse mês. [Quando chegar] em Orlando, vou lá na loja fazer o meu enxoval, comprar umas coisas neutras... Mas quando eu engravidar, já vou ter as coisas. Deixar pago. Se eu engravidar esse ano e não for em Orlando, eu vou ficar puta. Aí a gente volta quando você tiver com três ou quatro meses", brincou a apresentadora.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

ENXOVAL

Nos últimos dias, Jojo Todynho (25) embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, e contou que estava avaliando fazer o enxoval de seu futuro primeiro filho.

A cantora contou que irá se preparar para isso, já que uma sensitiva previu que ela engravidará em 2023. "Lene Sensitiva falou que eu vou engravidar neste mês. Em Orlando, já vou fazer meu enxoval. Vou comprar umas coisas neutras. Quando eu engravidar, já vou ter as coisas", disse ela.