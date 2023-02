Após polêmicas, Yasmin Brunet responde se vai desfilar no Carnaval 2024

Yasmin Brunet foi cortada do Desfile das Campeãs da Grande Rio no sábado, 25

Depois de toda polêmica envolvendo Yasmin Brunet e a Grande Rio, a modelo contou no Instagram que ainda sonha em desfilar numa escola de samba. A filha de Luiza Brunet abriu uma caixinha de perguntas onde disse:

"Apesar dessa situação horrível, ainda é um sonho meu. Minha mãe é um dos grandes ícones do Carnaval e eu sempre acompanhei ela. Tenho esse sonho desde pequena. Essa situação não vai tirar essa vontade de mim. Na verdade, me deu ainda mais."

A modelo se pronunciou através de seus stories nesta sexta-feira, 24, após ficar de fora do Desfile das Campeãs 2023 do Rio de Janeiro. "Queria deixar claro que eu amo a escola de samba da Grande Rio e a comunidade de Caxias que me recebeu muito bem, com muito carinho! Sou muito grata de coração! Independente do que algumas pessoas estão fazendo comigo, meu carinho vai estar com a escola e comunidade sempre", começou a musa.

A influenciadora e atriz explicou que no ano passado aprendeu a "não ficar mais calada com as mentiras" que falam a seu respeito. "Sofri muito ano passado por mentiras que nunca foram esclarecidas. Eu jamais gostaria de expor isso, mas não vou sair de mentirosa ou ingrata", continuou.

"Nunca falei mal da escola. Aconteceram sim algumas coisas, mas eu queria deixar isso ficar no Carnaval e seguir em frente sem expor nada", contou.

A modelo teria ficado irritada por não receber o tratamento que gostaria na avenida, segundo informações de Lucas Pasin, do UOL. A agremiação carioca anunciou a loira como musa e prometeu que ela seria um dos destaques no chão na homenagem da escola ao cantor Zeca Pagodinho. No entanto, de última hora, após ela ter se atrasado para o desfile,a colocaram em um carro alegórico.

Thainá Oliveira, filha de Helinho de Oliveira, presidente de honra da Grande Rio, já tinha escrito em uma rede social que a modelo não estaria mais presente na escola.

"Olha, essas 'celebridades' não dão um real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo! Ainda bem que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui. Vai em paz, chata".