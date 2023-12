Após polêmicas, Virginia e Zé Felipe surgem de toalha na intimidade

Após prometer processo em quem falar de sua relação, Virginia e Zé Felipe surgem em clima quente na intimidade; veja a foto

Após as polêmicas feitas em volta do trabalho de Virginia Fonseca com Neymar Jr., a influenciadora, que prometeu processar quem inventar coisas sobre sua vida pessoal, provou que está muito bem com seu esposo, o cantor Zé Felipe.

Neste domingo, 10, a empresária milionária postou uma selfie tirada no espelho do banheiro com o amado e chamou a atenção ao surgirem no clima de intimidade. Usando apenas toalhas, o casal protagonizou o momento quente.

"Domingou com meu gato! Te amo", declarou-se a nora do sertanejo Leonardo para o seu eleito. Nos comentários, Zé Felipe respondeu a mãe de suas filhas. "Te amo mais minha gata", escreveu o herdeiro de Poliana Rocha.

Nos últimos dias, a famosa ficou revoltada com os boatos criados em torno de sua parceria com Neymar. "Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite. Vamos respeitar. Sou casada e tenho duas filhas. Eu respeito a minha família", ameaçou ela, mãe de Maria Alice e Maria Flor

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca causa ao anunciar parceria com Neymar Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca deu o que falar nesta quarta-feira, 06, ao anunciar o jogador de futebol Neymar Jr.como seu novo parceiro de negócios. Na rede social, a esposa do cantor Zé Felipe postou o registro com o atleta.

Usando roupões iguais, da empresa da loira, a dupla surgiu sorridente e prometendo várias novidades para o próximo anos. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a novidade e alguns até consideraram a parceira algo inusitado.

"Que Honra! O nosso craque entrou para Família. AGUARDEM 09/12/2023 iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança Ney, bora pra cima", falou Virginia Fonseca sobre ter chamado o jogador.

Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões sobre a parceria. "A coisa mais aleatória que eu vi hoje", opinaram. "Parceira de milhões", aprovaram outros.