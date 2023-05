Após polêmicas, João Gomes explica porque não homenageou mãe

Cantor João Gomes falou sobre 'Dia das Mães' e justificou falta de celebração da data nas redes sociais

O cantor João Gomes não publicou nenhuma homenagem para o 'Dia das Mães' e usuários se perguntaram se a falta de declaração se devia às recentes polêmicas envolvendo a atual namorada Ary Mirelle e a empresária Katia Gomes.

Isso porque em um podcast, ela chegou a falar mal da nora e depois publicou um vídeo falando mais sobre assunto, no que o filho pediu nos comentários para que ela apagasse que isso era "um assunto" dele.

Nos stories, ele explicou que a falta de declaração não tinha a ver com o desentendimento.“Ontem foi 'Dia das Mães', todas as mamães por aqui, muito obrigada por todo carinho”. Nós estávamos vindo do Pará ontem e o sinal era meio ruim e nem desejei Feliz Dia das Mães para as mamães por aqui, mas eu não esqueci de homenagear a minha (mãe) e minhas vozinhas”, afirmou.

Entenda a confusão

A mãe do artista, Kátia Gomes, recebeu muitas críticas após falar mal da ex-nora. Durante participação em um podcast, ela chegou a dizer que a Ary é imatura e preguiçosa. "Algumas vezes eu falava para ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’'", relembrou.

“Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura”, disse ainda.

Falando de afazeres domésticos, ela reclamou que a nora não ajudava nas tarefas. "Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém", alfinetou.