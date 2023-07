Após polêmicas com a família, Larissa Manoela surge rindo em fotos: “Minha essência”

A atriz Larissa Manoela surgiu sorrindo em fotos publicas em suas redes sociais logo após polêmica envolvendo sua família

Neta sexta-feira, 7, Larissa Manoela encantou seus fãs ao publicar em seu Instagram uma série de fotos sorrindo. As fotos vêm após algumas polêmicas da atriz com sua família serem divulgadas.

A artista surgiu com um look estiloso composto por uma jaqueta de lã com estampa florida, uma blusa cropped azul com detalhes em verde e uma calça preta. A estrela da novela “Além da Ilusão” esbanjou beleza e surgiu sorrindo ao se encontrar com alguns fãs.

“Que eu nunca perca minha essência. Que eu possa sempre me vestir com o que o meu nome significa: Cheia de alegria”, escreveu a estrela que interpretará a personagem Penélope em seu próximo filme intitulado “Traição Entre Amigas”.

Nos comentários, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach se declarou para a amada: “Que seu sorriso, seus valores, seu caráter nunca se percam. Sua essência é vida... te admiro, te amo, te escolhi para a vida toda e para além dela também! Sorria muito, porque quanto mais sorrir, mais gente também irá sorrir. Só a felicidade e amor que importam”.

Os seguidores de Larissa adoraram as fotos alegres e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que nada nem ninguém apague esse seu sorriso lindo nunca! Posso ouvir o som da sua risada vendo essas fotos! Como é bom te ver tão feliz, realizada e ao lado de pessoas incríveis. Assim, do jeitinho que você merece! Amo você”, escreveu uma seguidora.

Outra fã comentou: “Você é o melhor ser humano que eu conheço. Sei que te falo isso todos os dias, mas só para deixar registrado aqui também”. E outro admirador ainda escreveu: “Seu sorriso é lindo”. E uma página de fãs dedicada à Larissa ainda elogiou: “Você é tão preciosa”.

A postagem vem após uma entrevista difícil que Larissa deu ao programa "Fofocalizando" nesta quinta-feira, 6. A atriz comentou sobre o relacionamento com sua mãe Silvana Taques e sobre sua nova vida ao lado do noivo.

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, afirmou.

Luto!

Os últimos dias não têm sido fáceis para Larissa. Além da polêmica com sua família, a artista ainda foi em suas redes sociais recentemente lamentar a morte de um de seus pets.

"Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha ‘bencinha’, minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos. Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado, mas os que vivemos foram o suficiente pra você marcar pra sempre o meu coração”, escreveu a artista na postagem repleta de fotos de Larissa e sua pet.