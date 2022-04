Após polêmica, Xuxa se manifesta e afirma que nunca vai negar foto com fã

Para a CARAS, a apresentadora afirmou que nunca negaria tirar foto com uma fã mesmo tendo opiniões diferentes

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 18h50

Xuxa Meneghel(59) se pronunciou nesta terça-feira, 19, após viralizar nas redes sociais um vídeo em que ela supostamente teria negado tirar foto com uma fã bolsonarista.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a apresentadora afirmou que é contra o governo Bolsonaro (67), mas ressaltou que jamais deixaria de atender um fã mesmo que tendo opiniões diferentes.

No vídeo que circulou no TikTok nesta última segunda-feira, 18, Xuxa aparece conversando com uma fã que seria a favor do atual governo. A gravação foi feita em dezembro do ano passado, após a artista participar do Prêmio Multishow, no Rio de Janeiro.

Nas imagens que estão viralizando na internet aparece escrito que a loira nega tirar a foto porque a fã é bolsonarista, no entanto, não há esse diálogo. "Ué Tucca, vem falar comigo? Tu não é bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?", questiona Xuxa na gravação.

Confira a foto de Xuxa com a fã: