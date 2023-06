Após polêmica sobre traição, internautas ficam inconformados e confundem Casimiro com Casemiro

O jogador de futebol da Seleção Brasileira e o influenciador têm o mesmo nome, o que gerou confusão entre os internautas nas redes sociais

Casimiro Miguel, um dos streamers mais famosos da internet, recebeu críticas nesta segunda-feira, 5, nas redes sociais. Pelos nomes serem praticamente iguais, separados apenas por uma vogal, muitos internautas confundiram o influenciador, conhecido principalmente por seu conteúdo relacionado ao futebol, com o jogador de futebol Casemiro, acusado de trair a esposa.

O jogador atua pelo Manchester United, na Inglaterra, e pela Seleção Brasileira. Casado há 9 anos com Anna Mariana, ele teria traído a mulher, segundo o jornalista, Leo Dias. Em nota publicada em seu site, Dias compartilhou prints de supostas conversas dele com uma mulher, apontada como sua amante.

A confusão entre os internautas começou após os fãs não notarem a diferença entre o do nome dos dois, o E do jogador e o I do streamer, os fãs se mostraram chocados acreditando que Casimiro tivesse traído a mulher, Anna Beatriz, com quem se casou ano passado.

"Era muito fã do Casemiro até descobrir esse lance dele ter uma amante. Decepção total, mano! Fiquei super feliz quando ele anunciou o casamento, agora nessa altura do campeonato o cara sacaneou a esposa assim... Deixei de seguir e acompanhar", criticou um fã, que postou uma foto do influenciador.

“NÃO IRONICAMENTE, eu fiquei 5 segundos em choque quando eu li uma notícia do Casimiro infiel eu achei que era o Cazé mas aí depois eu entendi que era o outro mas fiquei em choque”, escreveu outro internauta, "Não esperava isso do Cazé", comentou outra.

Esposa de Casemiro nega presença de jogador em balada

A esposa do jogador de futebol Casemiro, Anna Mariana Casemiro se pronunciou mais uma vez após a suposta traição de mais de cinco anos do marido. No perfil de fofocas Subcelebrities no Instagram, a mulher do atleta enviou uma mensagem falando sobre o amado não estar presente em uma festa.

Depois de sair a notícia de que jogadores da Seleção teriam amantes, inclusive Casemiro, a administradora resolveu defender o atleta. Além de negar a infidelidade do esposo, ela falou que ele não estava presente em uma balada com jogadores do Manchester United.

"Oii, meu marido estava comigo no evento do Manchester United, e depois fomos dormir, ele não estava nessa balada", falou Anna Mariana, que está casada há oito anos com Casemiro, com quem tem dois filhos Sara, de 7 anos, e Caio, de apenas 2 aninhos.