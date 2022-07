Após polêmica sobre pagar a conta, Caio Castro pede doações para compra de cestas básicas: "Para quem precisa"

O ator Caio Castro convidou os seguidores para doarem dinheiro para alimentar quem está passando necessidade

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 17h55

Após a repercussão do comentário em que Caio Castro (33) opinou sobre o homem ter ou não que pagar a conta em um encontro, o ator compartilhou um vídeo no Instagram na tarde desta sexta-feira, 29, para fazer um pedido aos seguidores.

Na gravação, ele explicou que queria usar toda a visibilidade que estava tendo após dizer que ficava incomodado de ser obrigado a bancar uma mulher, para ajudar quem realmente precisa. Caio, então, contou que iria disponibilizar uma conta bancária para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas para quem está passando fome.

"Muito se falou do meu nome nesses últimos dias sobre a grande polêmica de o homem ter obrigação de pagar a conta ou não. Muitas opiniões diferentes. Gerou uma polêmica muito grande em relação a isso. Meu nome estava envolvido. Afinal, eu que levantei essa bandeira. Vou aproveitar que meu Instagram nunca tinha sido tão visitado, o número de acessos foram altíssimos... De fato, sua opinião é diferente da minha ou igual, isso não vai mudar. O que fazer com isso? Respeitar a opinião do próximo", começou ele.

Em seguida, Caio falou sobre as doações. "Aproveitando a oportunidade que tenho agora, da quantidade de pessoas visitando meu perfil, convido você para uma coisa. Convido vocês, que não têm obrigação alguma e não vou achar vocês mão de vaca caso não aceitarem, mas deixo a conta bancária e faço questão de comprar cestas básicas para as pessoas que precisam de alimentos nos dias de hoje. Mais uma vez, você não tem obrigação alguma, faça se quiser", acrescentou, ressaltando que depois mostrará o valor arrecadado.

O ator ressaltou que opiniões não mudam nada, mas atitudes sim. "A gente manda alimento para quem, de fato, precisa e me tira dessa situação polêmica. Opiniões não vão mudar, de fato, nada, cada um tem a sua, mas a gente pode mudar quem está com fome e precisando de uma ajuda nossa. Vamos usar a internet neste momento de polêmica e grande discussão para ajudar quem, de fato, realmente precisa", completou.

Confira a publicação de Caio Castro sobre as doações de cestas básicas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!