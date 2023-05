Sheila Mello sai em defesa do ex-marido após ele ser chamado de mendigo

Sheila Mello saiu em defesa do ex-marido após Fernando Scherer escolher look diferentão para ir em evento na escola da filha

A dançarina Sheila Mello (44) está revoltada com as críticas que seu ex-marido, o medalhista olímpico Fernando Scherer (49), mais conhecido como Xuxa, recebeu após uma polêmica envolvendo seu visual, no último sábado, 06, e sem hesitar ela saiu em defesa do amado.

É que a produção que Scherer elegeu para prestigiar a festa escolar de Brenda (09), de seu antigo relacionamento com Sheila, não foi muito bem vista pelos internautas.

Em uma publicação feita através do Instagram da atriz, Xuxa compareceu ao evento no colégio da filha vestindo um look diferentão composto por camiseta cinza florida, calça saruel vinho e camisa xadrez amarrada na cintura. Além do All Star azul. "Dia de prestigiar a gatinha na escola!", legendou a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opiniões sobre o look colorido do ex-nadador. "Sou fã demais desse cara mas a lei é pra todos! Casaco quadriculado na cintura com uma blusa florida e a meia lá na canela foi um tiro de 100 metros rasos longe da moda", falou uma internauta.

"Fico passada com esse povo rico , que se vestem igual mendigos", escreveu oura. "Mais que roupa desmantelada é essa desse homem", opinou mais uma fã.

Após ler as alfinetadas, Sheila foi direta e reta em sua resposta. "Ele tem mais personalidade que a gente. Tem que usar o que está com vontade", seguido de emoji de riso.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SHEILA MELLO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Filha de Sheila Mello rouba a cena em passeio com a mãe coruja

Há pouco tempo atrás, Sheila Mello aproveitou para curtir um passeio com a filha, Brenda, em uma exposição dentro de um shopping em São Paulo. Na entrada do evento, elas posaram juntas para fotos e Brenda roubou a cena. A jovem mostrou que está crescendo a cada dia e já está chegando perto da altura de sua mãe.