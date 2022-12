Após polêmica, Gkay está sem acesso ao celular

Equipe de Gkay informa que ela está em casa descansando e está sem acessar o celular

A humorista Gkay (30) está de repouso em sua casa após se envolver em uma polêmica nas redes sociais. A artista foi alvo de comentários negativos após reclamar de uma piada de Fábio Porchat no prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Ela está sendo acolhida por seus amigos e sem acesso ao celular.

A equipe da artista decidiu desativar o Twitter de Gkay para ela não ter mais acesso aos comentários maldosos. “A Gkay está em casa, mas sem acesso ao celular, devido ao repouso. A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter, para preservá-la, devido a grande massa dos ataques que vem sofrendo na rede nos últimos dias”, disse ela.

Gkay também teria procurado um hospital após se sentir mal nesta semana. Ela ficou em observação e foi liberada pouco depois. “Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida. Já foi liberada”, disse a equipe dela, segundo o site Metrópoles.

Álvaro dá apoio para Gkay

Um dos grandes amigos de Gkay, o influenciador digital Álvaro deixou um recado nas redes sociais para apoiar a amiga neste momento complexo.

Em um post no Instagram, ele relembrou uma foto antiga dos dois juntos em um camarim e falou que está ao lado dela neste momento. "Sei que o mundo está contra você…. mas tô do seu lado. Pra te dar apoio e puxão de orelha quando preciso. E você sabe disso. Aí agora é eu e tu contra o mundo. Depois a gente vê no que dá. Te amo. De sempre para sempre", disse ele.