Após polêmica com DNA, Maiára Quiderolly revela que Jô não assumiu o filho: ‘Relação extraconjugal’

Maiára Quiderolly revelou que deseja apenas que Jô, ex-jogador do Corinthians, assuma o filho no cartório

Na noite da última quinta-feira, 26, Maiára Quiderolly (25) veio a público por meio de suas redes sociais esclarecer alguns boatos que andam circulando na web.

Em sua conta no Instagram, a influenciadora abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo o filho, João Gabriel, de apenas 01 mês de vida, que ela afirma ser fruto de seu relacionamento extraconjugal com o atacante Jô (35).

No desabafo, Maiára contou que tem esperanças que o atleta reconheça a paternidade do menino no cartório.

"O Gabriel já está registrado, mas só no meu nome por enquanto. Está tudo certo. Não estou andando com o menino por aí sem registro. Eu e o genitor já havíamos entrado em um acordo, por meio de nossos advogados, quando eu soube que ele ia ter que viajar a trabalho. Os advogados dele comunicaram meus advogados. Não vou ficar brigando e criando uma guerra por conta de meses que ele vai ficar fora. É trabalho dele. Ele voltando, a gente faz o exame e arruma a certidão", contou.

Na sequência, a influenciadora afirmou que entrou com um processo na Justiça contra o atleta para que ele ao menos realize o exame de DNA. Ela também desmentiu as falsas acusações que Jô fez contra ela, sobre dificultar o procedimento para comprovação da paternidade.

"Se eu achasse que ele está fazendo de má-fé, eu entraria na Justiça e brigaria. Mas é trabalho. Deixa a pessoa ir trabalhar. Ele não veio fazer por conta do trabalho, não foi porque um não quis ou o outro não foi. Eu não aceitei de início da maneira como ele queria, fragmentada porque não acho certo", explicou.

Por fim, Maiára negou que esteja se relacionando novamente com o jogador. "Como ele mesmo disse, 'independentemente do resultado, cada um para o seu lado'. Ele não faz questão de conviver com o João. Eu não impeço, mas também não faço questão. O João tem a mamãe dele maravilhosa toda para ele. Então está tudo bem. Não quero aproximação nenhuma", ressaltou.