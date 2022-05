Após perder o pai, Linn da Quebrada anuncia que vai passar um tempo fora das redes sociais

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada contou que passará um tempo fora das redes sociais por conta da morte de seu pai

Nesta quarta-feira, 11, após a notícia do falecimento do pai, a cantora Linn da Quabrada (31) anunciou por meio do seu Instagram que irá se afastar das redes sociais por um tempo.

O Sr. Lino, que faleceu nesta semana, passou anos sem ter contato com a artista e em janeiro, antes de Linn entrar para o BBB 22, pai e filha se reencontraram.

Em seus stories, a atriz escreveu: "A vida é, de fato, feita de instantes. As chegadas e partidas dizem e significam muita coisa".

"Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu. Volto para as redes sociais assim que possível. Agradeço a preocupação e as mensagens que estou recebendo. Conto com a compreenção de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem. Se cuidem", comunicou Lina Pereira.

Outro ex-BBB que se afastou das redes sociais recentemente foi o campeão Arthur Aguiar (33), que anunciou que ficará um tempo "off" das redes para focar na sua família.

