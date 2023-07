De casamento marcado, Ana Thaís Matos revela decisão sobre maternidade: "Não quero"

Em exclusiva para a CARAS, a comentarista Ana Thaís Matos relembrou seu pedido de casamento e falou se pretende engravidar

Ana Thaís Matos, comentarista esportiva da TV Globo, está concentrada na cobertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol, mas, após o mundial, ela vai se concentrar nos preparativos de seu casamento com Rafael Falanga.

A jornalista foi pedida em casamento pelo presidente da Mocidade Unida da Mooca em janeiro deste ano, durante um ensaio da escola de samba no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela confessou que em nenhum momento chegou a desconfiar dos planos do amado. Além disso, ela ainda falou sobre os planos para o casamento e se pretende engravidar.

"Foi uma surpresa mesmo. Eu não desconfiei de nada em nenhum momento . E até o momento que vi minha mãe e minha irmã atrás de mim ali no samba eu não sabia que ia rolar o pedido de casamento. Eu achei que fosse uma surpresa, porque eu tinha voltado da Copa do Mundo do Catar, e fazia muito tempo que eu não via a minha mãe e as minhas irmãs. De repente elas estavam lá no pedido de casamento, então eu achei que a surpresa era o meu encontro com elas, porque eu tinha ficado muito chateada de não encontrar a minha família quando eu voltei da Copa", contou.

Mas por pouco, Ana quase estragou a surpresa de Rafael. Isso porque ela encontrou a nota fiscal do anel, e questionou o amado sobre a joia. "No dia do pedido, a gente estava se organizando para ir para o ensaio técnico, e o Rafael estava meio esquisito, eu ia perto dele e ele saia de perto, e pensei: 'nossa, devo ter feito alguma coisa, o Rafael está esquisito'. E a verdade é que ele estava escondendo a aliança."

"No dia também, eu fiz a final da Copa São Paulo de Futebol, eu cheguei no hotel, peguei uma mochila do Rafael para pegar o carregador e achei um papel com uma letra de mulher. Eu juro que nunca olho nada dessas coisas, não quero, o que os olhos não veem o coração não sente, mas peguei o papel e achei estranho, deve ser um bilhete de alguém. Era uma nota fiscal de anel. Mandei uma foto para ele e perguntei o que era. Eu tinha acabado de pedir um almoço e não conseguia nem engolir de tão nervosa que fiquei. Ele não respondia, ai eu fiquei pensando: 'se ele falar que é para a mãe dele eu vou ficar muito pê da vida, porque ela nem de joias gosta'. Ele contou que comprou um anel para mim, só que ainda não tinha chegado", relembrou.

A jornalista, então, contou que, no ano passado, Rafael comprou uma joia para ela, que também demorou para chegar, por isso não desconfiou da justificativa do namorado. "Como eu sou escrota, porque fui mexer nas coisas. E no ano passado ele tinha comprado uma pulseira para mim e também não tinha chegado, foi a mesma coisa, então não passou na minha cabeça que pudesse ser um anel de noivado", explicou.

Os dois estão juntos desde abril de 2021, e ela só percebeu que seria pedida em casamento durante o discurso do amado no ensaio da escola de samba. "Eu só me dei conta mesmo na hora em que ele começa a falar no microfone, que ele chama a filha dele, que é de outro relacionamento, e ela aparece com a caixinha. Realmente foi uma grande surpresa. Eu não esperava", confessou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Thaís Matos (@anathaismatos)

Cerimônia de casamento

Ana e Rafael pretendem oficializar a união em outubro do próximo ano, mas a cerimônia não deve acontecer no Anhembi como planejavam. Eles estão com ideias para outros lugares, sem nada definido ainda, mas a comentarista deixou claro que não acontecerá na igreja.

"A previsão é que aconteça em outubro do ano que vem. Nós não conseguimos a liberação do Anhembi para fazer o casamento lá. A ideia era que fosse lá, mas eles não querem liberar. Então vamos fazer o casamento de outra forma, tem várias ideias, mas por conta da Copa do Mundo Feminina eu acabei ficando um pouco enrolada para decidir isso. Não sei se vai ser uma cerimônia para tanta gente, como a gente gostaria, ou se vai ser algo menor, não sabemos ainda, mas não vai ser religioso, não vai ser na igreja, isso eu posso garantir", contou.

Maternidade

Ana Thaís Matos está com 38 anos, e como muitas mulheres, já foi questionada sobre quando vai ter filhos. A jornalista revelou que não pretende ficar grávida, e essa decisão já foi tomada há muitos anos, mas antes tinha medo de falar sobre o assunto, já que muitas pessoas não entendiam a sua escolha.

"Eu não quero ter filhos, eu já decidi isso há muito tempo na minha vida. Vou até refazer a frase, não é que eu não quero ter filhos, eu não quero engravidar . Eu acho que eu tenho outras questões na minha vida para solucionar. Minha mãe depende muito de mim, então decidi muito cedo que eu não queria engravidar. Mas quem sabe no futuro, quando eu tiver mais condições, com mais tempo livre, eu não mude de ideia, gravidez mesmo é uma coisa que eu não quero. Não pretendo ter filhos dessa forma", explicou.

A jornalista relembrou que a pressão para ter filhos começou em casa, pois ela tem cinco irmãs, e todas são mães. "Eu tinha muito medo de falar sobre isso porque as pessoas não entendiam. Eu sou de uma casa que todas as mulheres tiveram filhos, eu tenho cinco irmãs e todas têm filhos. Eu lembro que há uns cinco anos a minha mãe falou para mim assim: 'filha, você não vai ter filho. Já ta na hora de você arrumar alguém para ter um filho'. Eu fiquei olhando para cara dela e falei: 'não, não tá na hora de arrumar nada. Tá na hora da minha carreira decolar, de ganhar dinheiro'. Eu sei que uma coisa não exclui a outra, mas é uma escolha minha", ressaltou.

"Hoje em dia eu não me importo mais com essa pressão, mesmo porque eu já tenho 38 anos, embora a gente tenha a Claudia Raia para nos inspirar, eu acho que a minha escolha de vida hoje, o meu propósito de vida não tá incluído ficar grávida. Eu amo crianças, participei diretamente da criação de um dos meus sobrinhos. Sei dos perrengues que é ser mãe, das dificuldades de ser mãe, por isso que eu acho que é uma coisa muito difícil. É muito mais fácil sofrer hater na internet, ser comentarista da Globo, do que ser mãe", afirmou ela, que precisou lidar com muitos comentários negativos quando decidiu ser comentarista esportiva.