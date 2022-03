Após pedalada, Patrícia Poeta se refresca em cachoeira e esbanja beleza

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou fotos na cachoeira após mais um trajeto de bike e encantou

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 13h29

A apresentadora Patrícia Poeta (45) compartilhou novas fotos de seu novo hobby, a bicicleta.

Nesta segunda-feira, 21, a jornalista global compartilhou cliques de mais um momento pedalando e, dessa vez, mostrou o que fez após o exercício.

Com o look mesmo de bike, Patrícia Poeta não deixou de aproveitar uma cachoeira para se refrescar após o exercício.

"Bom dia! Vou começar pelo fim desse desafio, tá?! (com as fotos de trás pra frente). Depois dos muitos km(s), subidas e pedras pelo caminho, missão cumprida… com banho de cachoeira (sss..sim, “cachoeiras” no plural)… de recompensa. Foram 3! Muito bom esse contato com a natureza", contou ela.

"Pra chegar foi punk... confesso, mas valeu o esforço. Voltei aos tempos de infância, no interior do Rio Grande do Sul. É assim que começo minha semana: com energias recarregadas. E desejo o mesmo pra vocês. Ótima segunda, pessoal!", falou ela.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta pedalou até o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e encantou com cliques deslumbrantes do momento.

Veja as fotos de Patrícia Poeta na cachoeira: