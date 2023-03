Após pai engravidar outra mulher, filha de Luis Fabiano expõe amante

Esposa de Luis Fabiano ainda disse que amante do ex-jogador está grávida de sete meses

O caso de traição do ex-jogadorLuis Fabiano não para de crescer, sendo que agora, sua esposa contou mais detalhes da descoberta e a filha condenou sua atitude.

"Vim falar que é tudo verdade, meu pai vai ter uma filha com a amante. Estou aqui para prestar apoio à minha mãe. Minha mãe é um exemplo de mulher muito forte e que vai superar isso. Obrigada. Te amo, mãe", escreveu Giovanna pouco depois da mãe se pronunciar sobre o caso, na última quinta-feira, 9.

Ela ainda publicou o suposto perfil da mulher e ironizou o fato de ela ser arquiteta. "Vê se faz um quarto bem bonito para minha meia-irmã", escreveu em print do perfil profissional da suposta amante.

Nesta sexta-feira, 10, a mulher de Luis Fabiano, Juliana Paradela, deu outra declaração. "Eu e minhas filhas fomos pegas de surpresa a partir do momento em que meu anteriormente marido (pois a inicial do divórcio já está sendo redigida), decidiu viver uma relação extraconjugal. Vou lutar por todos os meus direitos e das minhas filhas (foram 24 anos de matrimônio) (...) Sobre o meu ex-marido, sinto pena dele do fundo do meu coração, porque ele perdeu TUDO que tinha de mais valioso na vida e já se deu conta disso", publicou no Instagram.

"Sobre a futura mamãe, (antes amante e agora atual), também sinto pena, porque nunca poderá viver um amor pleno e verdadeiro, porque como já diz a canção 'marido dos outros não é presente de Deus' e o Karma vem", escreveu.

"Sobre a criança que já está para nascer (sim, pasmem, ela está grávida de sete meses e só soubemos disso ontem), desejo que venha com saúde e seja amada e cuidada por eles, que seja um pai presente, pois a ela só cabe a inocência nessa história, mesmo sendo fruto de um adultério", declarou.

Veja postagem: