Thiago Servo entra na justiça após pagar R$ 1 milhão de pensão para filha que não é dele

Cantor Thiago Servo descobre que pagou pensão para filha que não é dele e entra com ação indenizatória na justiça

O cantor Thiago Servo, vencedor do reality A Grande Conquista, da Record TV, descobriu que a filha que pagou pensão de R$ 1 milhão, na verdade, não é sua herdeira biológica. Já preso em 2016, por não pagar os gastos da garota, agora, o artista descobriu não ser pai da criança.

O advogado do cantor, que fez dupla com Thaeme, Otávio Gomes Figueiró, revelou na rede social que seu cliente entrou com ação indenizatória na justiça para reaver os valores pagos indevidamente para a mãe da menina.

“Muita gente veio me perguntar sobre a ação indenizatória que o Thiago Servo está ingressando contra a mãe da filha que não é dele. Foram sete anos de luta, batalhas judiciais, uma atrás da outra. Thiago foi preso indevidamente por conta disso”, disse o profissional.

"Hoje, estamos ingressando com uma ação indenizatória para restituir o que lhe foi retirado. Não só o que ele pagou de pensão, mas também o dano moral e material. Thiago ficou sete anos com um mandado de prisão atrás do outro sem poder trabalhar, sem poder fazer show. A Justiça tarda, mas não falha e nós vamos buscar os direitos do Thiago”, declarou o advogado.

O juiz responsável pelo caso teria determinado que a criança não é filha de Thiago Servo, pois foi exigido um teste de DNA, mas nas três tentativas de exame, a mãe não compareceu com a menina. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o nome do cantor já foi até retirado da certidão de nascimento da garota.

Thiago Servo celebra o nascimento do filho

O cantor Thiago Servo celebrou o nascimento do filho, Emannuel, no dia 5 de agosto deste ano. O bebê é fruto de um relacionamento anterior dele e veio ao mundo com saúde.

Nas redes sociais, o artista mostrou as primeiras fotos do bebê na maternidade e comemorou o nascimento dele. “Meu moranguinho nasceu. Não encontro palavras para dizer o tanto que já amo meu ursinho. Mini Manu. Amor da minha vida. Reizinho. Papai babão”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs parabenizaram a família. “Que fofinho, parabéns papai”, disse um seguidor. “Chuva de bençãos sobre ele”, afirmou outro. “Que Deus abençoe cada vez mais vocês e esse novo serzinho lindo”, declarou mais um.