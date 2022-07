Após nascimento da segunda filha, Joe Jonas publica homenagem para Sophie Turner

Joe Jonas emocionou os fãs ao postar homenagem para Sophie Turner um dia após o nascimento da filha

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h02

Joe Jonas (32) emocionou os seus fãs nesta sexta-feira, 14, ao compartilhar uma homenagem para a esposa, Sophie Turner (26).

Apenas um dia depois do nascimento da segunda filha, o cantor dividiu um vídeo relembrando momentos ao lado da amada ao som da sua nova música Got Me Good, da banda DNCE.

Nas imagens, o artista exibe imagens românticas com a atriz, fotos do casamento em 2019 e da gravidez.

"Começamos de baixo e agora estamos aqui!", escreveu ele na legenda.

De acordo com a People, o casal deu às boas-vindas a uma menina na última quinta-feira, 14. Eles já são pais de Willa, que nasceu em julho de 2020.

CONFIRA A HOMENAGEM DE JOE JONAS PARA SOPHIE TURNER