Após mostrar calcinha com nome do marido, Gretchen rebate críticas: ''Aproveita meu exemplo e se liberte!''

Cantora Gretchen mandou recado para os haters nas redes sociais após ser criticada pela aparência e publicações no Instagram

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 11h26 - Atualizado às 11h58

A cantora Gretchen (62) fez questão de mandar um recado para os haters de plantão em suas redes sociais.

Após ter exibido uma calcinha com o nome do marido, Esdras de Souza (48) e momentos de diversão juntos, a famosa foi criticada por suas postagens na web.

Na manhã desta segunda-feira, 7, em seu perfil no Instagram, a mãe de Thammy Miranda publicou um clique em que aparece tomando sol de biquíni e óculos escuros e fez um desabafo, alfinetando os internautas maldosos.

"Bom dia amores. A vida tem que ser vivida assim. PLENA. Eu nunca me importei com opiniões sobre minha vida desde novinha. Agora, com quase 63 anos, vocês acham que vou me importar???? Ahhh, a gente critica no outro, aquilo que mais gostaríamos de ser. E eu, com certeza, estou sendo criticada por ser LIVRE. O que muita gente não é. Aproveita meu exemplo e se liberte!!! Viva como você quiser e do jeito que quiser. Assim como eu", começou escrevendo na legenda.

"Assim, em vez de criticar o que eu faço, você irá estar ocupada em cuidar da sua vida e de fazer as coisas que de repente você não tem coragem de fazer. Fica a dica. AHHH, EM TEMPO. MEU MARIDO @esdrasdesouza ME AMA COMO EU SOU E RESPEITA MEU MODO DE SER. E SABE POR QUE?? PORQUE EU TAMBÉM O RESPEITO E ELE É COMO GOSTA DE SER", finalizou Gretchen.

Recentemente, Gretchen celebrou sua participação no The Masked Singer Brasil. Fantasiada de Rosa, A eterna rainha do rebolado foi a primeira eliminada do programa. "Foi maravilhoso, uma experiência única! Acho que todo artista deveria participar porque é uma coisa muito legal. Eu assisti a primeira temporada inteira, e falavam que o Jacaré era eu (risos). Aceitei o desafio, e quis uma fantasia que não desse para me mexer muito para não verem meu corpo", disse ela.

Confira a publicação de Gretchen nas redes sociais: