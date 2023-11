Após gafe com o pai, Ana Castela compartilha vídeo com ele: 'Meu véio'

Ana Castela compartilha vídeo divertido com o pai após cometer gafe envolvendo ele em entrevista

A cantora Ana Castela compartilhou um momento divertido com o seu pai, Rodrigo Castela, neste sábado, 11. Após nos últimos dias cometer uma gafe envolvendo ele durante uma entrevista, a artista mostrou como é a relação delas.

Dançando, a jovem apareceu bem animada e fazendo o pai entrar no clima. "Um vídeo nada a ver com meu pai pra falar que amo meu veio", contou a famosa ao postar o momento descontraído com Rodrigo, que apareceu sentado.

Nos últimos dias, o pai da boiadeira virou assunto após ela se confundir em uma entrevista e achar que a repórter considerava que Rodrigo Castela estivesse falecido. A situação aconteceu quando a cantora lembrou que uma das músicas que apresentou foi em homenagem ao pai. "Meu pai falou que era para eu aprender essa música para cantar para ele e graças a Deus eu virei Ana Castela e eu posso cantar para ele em cima dos palcos”, declarou ela ao vivo ao canal Multishow.

Foi então que a repórter Kenya Sade fez um comentário. "Que lindo! Imagina esse pai te olhando de lá, meu Deus, emocionado", declarou. Só que Ana Castela entendeu equivocadamente a fala e corrigiu a repórter. "Meu pai está vivo", disparou. Veja o momento aqui.

Ana Castela reatou o namoro

A cantora Ana Castela contou como anda a sua relação com o cantor Gustavo Mioto depois que eles reataram o namoro há poucas semanas. Os dois estão nos Estados Unidos por causa da turnê internacional dela e compromissos profissionais dele.

Em entrevista no site do colunista Leo Dias, a artista contou que eles estão se dando muito bem. “Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais. Andou junto hoje, Gustavo me levou para conhecer a Times Square… Hoje foi o dia do casal. Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.