Após Fuzuê, Jessica Córes mira trajetória no streaming: 'Contribuir para novas narrativas'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Jessica Corés compartilha sobre estreia do filme 'Biônicos' e adianta próximos projetos profissionais

Já está disponível do catálogo da Netflix Brasil o filme Biônicos, uma das protagonistas do longa é Jessica Córes (34). Recentemente, a atriz marcou presença no elenco da novela Fuzuê. Em entrevista à CARAS Brasil, ela compartilha sobre seus próximos projetos profissionais e reforça importância da representatividade no audiovisual: "Contribuir para novas narrativas".

No novo filme da Netflix, Jessica interpreta Maria Santos, uma jovem do atletismo ambiciosa, resiliente e que não tem medo de novos desafios. Seu objetivo é chegar ao pódio nos esportes, mesmo que para isso tenha que colocar a sua vida e de sua família em risco.

"Maria desconstrói o fenótipo da mulher sexualizada, é uma heroína que está em ação o tempo todo. Anda de moto, luta, salta, corre, é uma mulher de colhão. Corajosa para caramba! Eu fui muito feliz do começo ao fim!! Bons encontros que a arte me proporciona [se referindo ao elenco]. Já torço para 'Biônicos 2' só para encontrá-los e viver uma nova aventura", declara Jessica.

DIVISOR DE ÁGUAS

Jessica ganhou notoriedade por grande parte do público após interpretar a sereia Iara na série Cidade Invisível, da Netflix. Durante a conversa, a atriz celebra essa personagem:"Contar a história do folclore brasileiro de forma repaginada foi algo tão bonito de fazer porque eu ouvia essas histórias quando criança e que infelizmente não é mais comum falarmos nos espaços acadêmicos", avalia Jessica Córes.

"Tenho muito orgulho por ter contado uma parte dessa história sendo uma sereia preta em uma narrativa histórica brasileira. Poderia ficar falando horas sobre essa desconstrução e a importância que ela teve para minha vida e para pessoas negras e principalmente para crianças pretas que me mandavam mensagem se sentido representadas, muito orgulho desse projeto", complementa.

'HISTÓRIAS COM OUTRAS ÓTICAS'

Recentemente, Jessica marcou presença no elenco de Fuzuê, novela das sete da TV Globo, ela interpretava Olivia de Castro, uma modelo brasileira e ex-namorada de Miguel (Nicolas Prattes). Por conta do seu ciúme, ela foi um obstáculo no romance entre Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel.

A atriz celebrou seu retorno:"Foi uma jornada repleta de aprendizado e crescimento. Uma experiência enriquecedora, minha segunda novela na Globo, foi ótimo retornar às novelas após um hiato fazendo filmes e séries".

Ao ser questionada sobre os próximos projetos profissionais, a atriz volta sua atenção para mais dois filmes: "Tenho muito orgulho de poder contribuir para novas narrativas e me aliar a pessoas como eu. Nosso cinema precisa contar novas historias com outras óticas", finaliza Jessica Córes.

