Após fim do casamento, Rafael Cardoso curte praia no Rio com os filhos

Recém-separado de Mari Bridi, ator Rafael Cardoso aproveita calor em praia do Rio com os filhos e familiares

Recém-separado, o ator Rafael Cardoso (37) aproveitou o calor no Rio de Janeiro para ir à praia com os filhos e familiares!curte praia no Rio com os filhos

Na manhã desta quinta-feira, 08, o artista levou os herdeiros, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4, frutos do seu casamento comMari Bridi(37), de quem anunciou a separação recentemente.

O famoso foi clicado se divertindo com as crianças, que estavam acompanhadas por amigos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em mergulho no mar. Na ocasião, Rafael usava bermuda e uma blusa de manga comprida para se proteger do sol.

Rafael Cardoso e Mari Bridi se separaram após cerca de 16 anos de união no último fim de semana. Inclusive, Mari está de volta às redes após anunciar o fim do casamento com Rafael. Na quarta-feira, 07, ela surgiu sorridente ao curtir um dia na casa da amiga Thais Fersoza (38).

Fotos: Fabricio Pioyani/Ag News

Rafael Cardoso se muda para fazenda após separação

O ator Rafael Cardoso anunciou recentemente sua separação de Mari Bridi. Atualmente, ele está morando em um sítio no Rio de Janeiro. Cardoso revelou a 'Quem' que está morando em Cachoeira de Macacu, no interior fluminense, pois tem um projeto agroflorestal. O casal manteve a separação em sigilo por um mês.

"Está tudo maravilhoso. Estou leve. Tem que ser em clima de paz. Não saí de casa decidido que iria anunciar. O pessoal me viu sozinho no camarote, perguntou da Mari e decidi falar a verdade... A gente precisa ser feliz na vida. Se a gente vai ser mais feliz separados do que como casal, está tudo certo. Continuaremos sendo pai e mãe dos nossos filhos e é isso", acredita.

