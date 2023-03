Após fazer tatuagem, ex-BBB Rafinha desabafa ao descobrir cancelamento do show da banda Blink-182

O ex-BBB Rafinha revelou o que pretende fazer com a tatuagem após o show da banda Blin-182 ser cancelado

Rafinha (41), que participou do BBB 8, ficou bastante feliz ao descobrir que a banda Blink-182 seria uma das atrações do Lollapalooza, e decidiu fazer uma tatuagem par eternizar o show, que estava marcado para o dia 25 de março, em São Paulo.

O que o ex-BBB não imaginava, é que algumas semanas após fazer a tatuagem surgiriam notícias de que a passagem da banda pelo Brasil pode ser cancelada.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, responsável por divulgar a informação sobre o possível cancelamento do show do Blink-182, Rafinha desabafou. "P*ta que pariu! Fiz uma tatuagem para esse show", lamentou ele.

Depois, ele revelou que apesar das notícias do cancelamento, não pretende apagar a tatuagem: "Vou manter, porque eu amo tanto o Blink que só o anúncio já me fez muito feliz. Já fui em 4 shows do Blink em formação original, 2 na Califórnia em 2013 e 2 em Londres em 2012 e ainda peguei a baqueta do Travis", contou.

O ex-BBB fez a tatuagem no começo de fevereiro, e ao compartilhar a foto em seu perfil no Instagram, ele falou sobre seu amor pela banda. "Blink, eu te amo. Vem Lolla. Minha noa tattoo. Eu mereço dar um abraço na Banda, Lolla", disse ele na ocasião.

Ainda segundo o colunista Leo Dias, Twenty One Pilots será a substituta da banda Blink-182 no dia 25 de março.

Confira a tatuagem do ex-BBB Rafinha:

