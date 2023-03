Após fazer promessa com Deus, Virginia expõe dificuldade de cumpri-la

Virginia Fonseca compartilhou propósito com Deus nas redes após voltar de viagem para o exterior

A influenciadora Virginia Fonseca contou as dificuldades que teve ao cumprir promessa que fez com Deus e anunciou na última semana.

A loira não poderá usar o celular às sextas-feiras para cumprir o propósito com Deus."Senti falta demais! Vai de trabalho a lazer. Eu uso o celular para absolutamente tudo”, explicou a influenciadora ao colunista Leo Dias, do Metropoles.

Ela contou como lidou com o desafio: "Tentei ao máximo distrair minha cabeça. O que me ajudou muito foi uma tela terapêutica, que você cola pedrinha por pedrinha! Isso me entreteve bastante”.

A promessa

Ela esposa de Zé Felipe disse que voltava de uma viagem para o exterior quando pensou em fazer a aliança com Deus, o que muitos chamam de "promessa". Ela explicou que muitos "cortam" algum alimento que gostam muito para mostrar seu sacrifício e obter algo que deseja, no entanto, isso para ela não seria tão difícil.

A loira, então, contou o que irá fazer: “Vou tirar um dia sem encostar no celular, não vou responder mensagens, ligação, não vou ver nada, nem televisão. Vou ficar totalmente off de tudo, é uma coisa impossível até na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito ligada, então vai ser realmente um sacrifício”.

"Toda semana eu irei tirar um dia onde não irei mexer no celular e nem assistir a TV! Vou me desconectar do mundo, para me conectar com Deus!", contou, afirmando que o dia escolhido para se desconectar do mundo será às sextas-feiras.