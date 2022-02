Após falar mal das ex-noras, mãe de Whindersson Nunes pede desculpas

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson Nunes, pediu desculpas após falar mal da família de Luísa Sonza e Maria Lina Deggan

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 21h43

Após falar mal de Luísa Sonza (23) e Maria Lina Deggan (23), a mãe de Whindersson Nunes se pronunciou e pediu desculpas.

Através de um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, Valdenice Nunes afirmou que durante uma conversa descontraída "acabou fazendo alguns comentários que podem ter machucado algumas pessoas". Além disso, ela deixou claro que "sempre recebeu e recebe de braços abertos todas as pessoas que de algum modo se relacionam com sua família".

"COMUNICADO OFICIAL - A assessoria de Imprensa de Valdenice Nunes informa, aos amigos e todos que a acompanham. Muitos sabem do seu jeito de ser, principalmente quando se trata dos seus filhos. Muitas das vezes ela acaba reagindo na emoção e no impulso, o que pode machucar algumas pessoas. Na sua participação do Podcast Ielcast, no qual foi uma conversa bem divertida e descontraída, acabou fazendo alguns comentários que podem ter machucado algumas pessoas. No meio de um turbilhão de coisas, ela acabou falando de uma maneira que pode magoar e entristecer."

"Ela gostaria de pedir desculpas se de alguma forma ofendeu alguém e quer deixar claro que sempre recebeu e recebe de braços abertos todas as pessoas que de algum modo se relacionam com sua família. Val é mãe, criou quatro filhos com a ajuda de seu esposo e também de Deus. E quer sempre estar protegendo eles em qualquer coisa que façam. Dando apoio, carinho e sempre muito amor. E seu coração de mãe sempre fala mais alto e isso faz parte dela", diz a nota.

Entenda a polêmica

A mãe de Whindersson falou sobre os relacionamentos do filho com Luísa Sonza e com Maria Lina Deggan, com quem o humorista teve um filho, que faleceu após nascer prematuro. Durante a entrevista ao Podcast Ielcast, Valdenice afirmou que não aprovava as famílias das ex-noras.

"Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: 'Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]. Ele, então: 'Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já diz isso. Eu namoro com ela, não é com a família, não'. Eu respondi: 'Quem aceita a mulher, aceita a família todinha'. Mas mudei, fiquei com medo de ele ficar com raiva e eu estava na casa dele. Tive que procurar o meu lugar'", disse ela.

Confira a nota na íntegra: