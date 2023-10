Após evolução clínica, Mingau pode deixar o hospital em breve

Segundo o novo boletim, o hospital e a família de Mingau estão criando uma estratégia para que desospitalização aconteça

Um novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 20, informou que Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, poderá deixar o hospital em breve. Segundo a nota divulgada pelo hospital São Luiz, o músico tem "resposta clínica satisfatória ao tratamento", e a equipe médica está criando uma estratégia para que a desospitalização aconteça.

"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or, com quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento. A equipe está traçando, juntamente com a família, a estratégia para desospitalização. Ainda não há previsão de data", diz o começo do comunicado.

Eles também informaram que o quadro de saúde do paciente, que segue na UTI, "apresenta uma boa evolução". "Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual, com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente está sem sedação e apresenta boa evolução do quadro respiratório."

Na última quarta-feira, 18, a equipe médica do Hospital São Luiz informou o quadro neurológico de Mingau apresentava uma "evolução lenta e gradual com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos".

Vale lembrar que o artista foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. Ele foi transferido para São Paulo, onde segue se recuperando. Ele já passou por três cirurgias, e no dia 11 de setembro, os médicos realizaram por uma traqueostomia.

Mingau desperta e abre os olhos pela primeira vez

No dia 2 de setembro, o hospital São Luiz do Itaim trouxe uma notícia esperançosa sobre o quadro de saúde do baixista da banda 'Ultraje a Rigor', Mingau. Segundo informações do novo boletim médico, o músico reagiu e abriu os olhos pela primeira vez desde que foi baleado na cabeça.

"[...] O paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20) um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável", dizia a nota.