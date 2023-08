Após entrevista, Larissa Manoela ganha meio milhão de seguidores

Atriz Larissa Manoela ganha mais de 500 mil seguidores em menos de 24 horas após contar sua história em entrevista ao 'Fantástico'

A atriz Larissa Manoela ganhou muitos seguidores após contar sua versão do rompimento com os pais no Fantástico deste domingo, 13. Depois da entrevista ir ao ar na Globo e de correr trechos na web, a artista aumentou seus followers no Instagram.

Segundo o UOL, uma plataforma apontou que a ex-global aumentou seus seguidores em cerca de 645 mil em menos de 24 horas. Em média, ela ganha 20 mil por dia, contudo, após as declarações sobre os pais, ela teve esse pico.

Noivo dela, o ator André Luiz Frambach, também viu seus números cresceram depois da entrevista. Ele ganhou cerca de 40 mil. Depois dela contar sua versão na TV, o artista fez questão de defendê-la escrevendo uma carta. “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem 'sexo frágil'. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa. É muito fácil colocar a culpa de tudo na vítima, principalmente pela vítima ter um amor tão grande que por tanto tempo escolheu se calar por proteção e amor. Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro para tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais. Afinal como poderia imaginar? Então, a única coisa que peço é que de uma por todas respeitem as mulheres”, afirmou ele.

Após ver a entrevista, a cantora Jojo Todynho se identificou com Larissa Manoela e revelou bastidores da relação conturbada com sua mãe biológica. O cantor Zezé Di Camargo também contou uma situação com a atriz e comentou quem cuidou da carreira da filha, a cantora Wanessa Camargo.

Larissa Manoela revela motivo para abrir mão do seu patrimônio em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. Conforme a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.