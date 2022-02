Após declarações polêmicas da mãe, Whindersson Nunes pede desculpas para o pai de Luísa Sonza

Whindersson Nunes lamentou a polêmica e deixou um comentário pedindo desculpas para o ex-sogro, Cézar Sonza

Whindersson Nunes (27) decidiu pedir desculpas para o pai da ex-esposa, Luísa Sonza (23).

O humorista comentou em uma publicação em que Cézar Sonza, pai da cantora, desabafava sobre as declarações recentes de dona Valdenice Nunes, que criticou Luisa e Maria Lina Deggan (23).

No comentário do vídeo, Whindersson lamentou a situação e pediu perdão. "Seu Cézar, mil desculpas por isso, e por todo o transtorno até hoje. Perdão, mesmo, por tudo o que eu causei e causo, isso não vai mais acontecer. Perdão, mesmo", escreveu ele.

Entenda toda a polêmica:

Dona Valdenice criticou Luisa Sonza e Maria Lina, durante uma entrevista ao Podcast Ielcast. Além de falar mal as ex-noras, a mãe de Whindersson também detonou as famílias delas.

"Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: 'Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]. Ele, então: 'Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já diz isso. Eu namoro com ela, não é com a família, não'. Eu respondi: 'Quem aceita a mulher, aceita a família todinha'. Mas mudei, fiquei com medo de ele ficar com raiva e eu estava na casa dele. Tive que procurar o meu lugar'", disse ela, que também relembrou o término do casamento do filho com a cantora. "O próprio pai dela disse que a filha que casou com Whindersson não foi aquela que estava hoje [...]."

Após toda a repercussão, Valdenice pediu desculpas através de um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa. "A assessoria de Imprensa de Valdenice Nunes informa, aos amigos e todos que a acompanham. Muitos sabem do seu jeito de ser, principalmente quando se trata dos seus filhos. Muitas das vezes ela acaba reagindo na emoção e no impulso, o que pode machucar algumas pessoas. Na sua participação do Podcast Ielcast, no qual foi uma conversa bem divertida e descontraída, acabou fazendo alguns comentários que podem ter machucado algumas pessoas [...]."

