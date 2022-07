Após críticas, Jade Picon manda recado na web: ''O máximo que vão ter de mim será meu silêncio''

Alvo de críticas por papel em novela da Globo, influencer Jade Picon faz desabafo sobre polêmicas e saúde mental na web

A influenciadora digital Jade Picon (20) usou suas redes sociais para deixar um recadinho para os críticos de plantão!

Após ser alvo de críticas na web por integrar o elenco da nova novela das nove da TV Globo, Travessia, da autora Glória Perez, a ex-BBB afirmou que não fala sobre as polêmicas envolvendo seu nome pelo bem de sua saúde mental na noite de quarta-feira, 06, em sua conta no Twitter.

Na noite de quarta-feira, 06, em sua conta no Twitter, a gata escreveu: "Eu não me pronuncio sobre tudo que rola envolvendo meu nome pra preservar minha saúde mental mesmo. O máximo que certas situações vão ter de mim será o meu silêncio. Minhas palavras eu escolho direcionar para quem me quer bem".

"Calada vence, né? Assim pretendo ficar. Se eu olhar pra trás, vejo tanta coisa que passei quietinha e sei que isso foi essencial para eu estar aqui todos os dias com a saúde mental em dia por todos esses anos", disse a irmã de Léo Picon.

Jade ainda postou um clique em que aparece de touca no cabelo e declarou: "Boa noite de touquinha. Amo vocêssssssss! Não canso de agradecer por tudo que vocês fazem por mim. Vamos passar por tantas coisas juntos ainda. Feliz em ter vocês do meu lado".

Jade Picon é elogiada pelo ator Humberto Martins

O ator Humberto Martins (61) rasgou elogios a Jade Picon durante entrevista no podcast Papagaio Falante do comediante Sérgio Mallandro (66). O artista interpretará o pai da personagem vivida pela influencer na próxima nova novela das nove da Rede Globo, Travessia, que substituirá Pantanal. “Já fizemos um trabalho individual juntos e ela é boa. Ela tem talento, ela é inteligente. Ela pode! Não é a toa que foi escolhida, ninguém ia fazer uma escolha que ia deixar uma situação constrangedora pra pessoa e nem para a empresa, para o projeto . Viram nela um potencial”, comentou ele.

Confira os tweets de Jade Picon sobre evitar polêmicas pela saúde mental:

