Após convulsão, Luisa Mell sofre fratura: "Duas semanas de repouso"

Luisa Mell fraturou o sacro e precisará ficar em repouso durante duas semanas

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 17h11

Luisa Mell (43) precisará ficar duas semanas de repouso após sofrer uma fratura.

A ativista, que precisou ser internada após uma convulsão, fraturou o sacro, osso que fica na base da coluna vertebral.

Segundo uma nota divulgada no Instagram nesta segunda-feira, 16, o quadro de Luisa não é grave, no entanto, ela precisa ficar de repouso para se recuperar completamente.

"Amigos, a recomendação médica é de duas semanas de repouso, pois Luisa fraturou o sacro. Não é grave, mas exige descanso. Agradecemos todo o carinho e amor que estão enviando para sua pronta recuperação", diz o post publicado no Stories do Instagram.

Luisa Mell sofre convulsão

Na última quarta-feira, 11, Luisa precisou ser internada em um hospital em São Paulo após sofrer uma convulsão. Após certa melhora, a ativista usou suas redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre a vida que vem levando.

"Vocês acreditam numa coisa dessas: fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas... Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando. O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito [...]", disse ela em um trecho do desabafo.