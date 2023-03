Após cirurgia, Travis Barker impressiona ao mostrar foto do dedo e agradece mensagens de apoio

Travis Barker, baterista da banda Blink-182, passou por uma cirurgia após romper o ligamento do dedo

Travis Barker (47), baterista da banda Blink-182, usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 3, para falar sobre a cirurgia que passou no dedo.

O músico, casado com Kourtney Kardashian(43), fraturou o dedo durante um ensaio, e devido ao rompimento dos ligamentos, a banda decidiu cancelar sua participação no Lollapalooza 2023. Eles se apresentariam em São Paulo no dia 25 deste mês.

Em seu perfil no Instagram, Travis postou alguns registros no hospital, sendo um vídeo ao lado da esposa e da filha, Alabama Barker, uma foto deitado na cama do hospital mostrando a mão enfaixada, além de uma imagem forte do seu dedo aberto durante a operação.

Já na legenda, o artista agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre a necessidade de fazer a cirurgia. "Obrigado por todo o carinho, orações e compreensão esta semana quando fui para a cirurgia. Foi uma decisão difícil de tomar, mas no final não conseguia continuar a tocar bateria sem ele."

Em seguida, ele explicou que seu dedo estava se deslocando com facilidade devido ao rompimento do ligamento, e aproveitou para agradecer aos médicos que realizaram a cirurgia. "Era inevitável que meu dedo tivesse deslocado novamente sem consertar cirurgicamente o ligamento rasgado. Tão grata pelo Dr. Shin e pela minha cirurgia ter sido um sucesso para que eu possa continuar a fazer o que amo e ver vocês em breve na tour. (Aviso de gatilho: a última foto é difícil de olhar)", escreveu ele.

Confira a publicação de Travis Barker sobre sua cirurgia no dedo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por travisbarker (@travisbarker)

